صورة للقاء السفير الايراني مع نظيره البريطاني داخل السفارة الايرانية ببغداد

2019/05/17 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر ت في موافع التواصل الاجتماعي صورة للقاء ضم السفير الايراني في بغداد ايرج مسجدي نظيره البريطاني جون ويلكس في بمكتبة في العاصمة العراقية.

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