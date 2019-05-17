2019/05/17 | 18:27

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وكيل السيستاني يحذر من جهات تحاول استغلال الشباب لـ "منافع خاصة"

حذر أحمد الصافي، وكيل المرجع الأعلى للشيعة، السيد علي

السيستاني، يوم الجمعة، الشباب من جهات تحاول استغلال طاقاتهم

لتحقيق "منافع خاصة".

وقال في خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها من حرم الإمام الحسين

بكربلاء، إن "البعض يريد أن يتسلق على أكتاف الشباب لمنفعة خاصة هو

يعلمها".

وقال أيضا: "ان خسارة اي شاب تعني خسارة لعنصر نافع في المجتمع كان

من الممكن ان يكون مصلحا"، في إشارة انشار بعض الحركات والاتجاهات

الفكرية المنحرفة التي تستهدف الشباب.

وحذر الصافي الشباب "من هدر الوقت بدون فائدة سواء من خلال اللعب

والضحك واللغو والقول والعمل الذي لا مصلحة منه لان ذلك سيؤدي الى

الندم".

ورأى أنه "من غير الصحيح ان يجرب الشاب كل شيء لان بعض التجارب

تسقطه من شاهق وعليه ان يجلس امام المتعلم ممن هو اكبر منه سنا ممن

يجد فيه النصيحة والشفقة عليه".

ودعا إلى عدم "الغرور" والشعور بأنه "يفهم كل شيء"، وشدد على

ضرورة "اخذ النصيحة والاستفادة من تجارب من هم اكبر منه سنا".

وأكد على ضرورة ان يتنبه الشاب الى الشخص الذي يأخذ منه النصيحة لان

البعض يحاول ان يدس السم بالعسل ويتسلق على اكتاف الشباب لتحقيق

غاياته.

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