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الخارجية: وجهة نظر الحكومة تفضي بتكاتف الجهود لتجنب التصعيد والتوترات في المنطقة


الخارجية: وجهة نظر الحكومة تفضي بتكاتف الجهود لتجنب التصعيد والتوترات في المنطقة
2019/05/17 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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