إخماد حريق اندلع في حقل قمح بالمثنى

2019/05/17 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المثنى / خطوة برس

أعلنت مديرية الدفاع المدني في محافظة المثنى، اليوم الجمعة عن إخماد حريق نشب في حقل قمح بقضاء الرميثة.

وقالت المديرية في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “أبطال مركز الدفاع المدني في الرميثة ورغم درجات الحرارة ولهيب النيران أخمدوا حريقا اندلع في احد حقول المحاصيل الزراعية (الحنطة) في قضاء الرميثة / منطقة المراشدة”.

وأضاف البيان أن “الفرق تمكنت من إخماد الحريق وتقليل حجم الخسائر الاقتصادية لمساحة الأرض المزروعة والبالغة (٨٠ دونم) بوقت قياسي بعد قيامهم بتطويق النيران من عدة محاور حال دون توسعها الى الأراضي المجاورة بكل مهنية واداء متميز”.

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