2019/05/17 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مذيع مصري يكشف تفاصيل حديثه مع جندي إسرائيلي سأله عن عادل إمام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/17 | 18:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذيع مصري يكشف تفاصيل حديثه مع جندي إسرائيلي سأله عن عادل إمام) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذيع مصري يكشف تفاصيل حديثه مع جندي إسرائيلي سأله عن عادل إمام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).