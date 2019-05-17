الوفاق يدعو حماس للتحرر من التبعية لغير فلسطين

2019/05/17 | 18:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



هاجم الناطق الرسمي باسم حزب الوفاق الوطني العراقي هادي الظالمي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل واصفا أياه بـ”الشخصية المهزوزة والتي لا تملك اي حضور” على خلفية تصريحات ادلى بها البردويل تناولت زعيم الحزب اياد علاوي.

وقال الظالمي ” في تخرصات تعكس حجم الأزمة والتخبط الذي يعيشه بعض من وقف بوجه القيادة والشرعية الفلسطينية والداعية الى وحدة فلسطين، فحرّف ما ذكره الدكتور علاوي الذي شرح ما يقوله الاعلام الامريكي ولم يذكر او يتطرق ابدا الى منصات صواريخ لحركة حماس موجهة الى دول الخليج العربي”.

واضاف ” غزة الحبيبة الجريحة ليست في موقع معاداة العرب والخليج، والدكتور علاوي ضد اقحام اسرائيل في هذا التصعيد الذي تشهده المنطقة، لذا فاننا نسجل استنكارنا للاسلوب المتردي للمدعو البردويل (الشخصية المهزوزة والتي لا تملك اي حضور) .”

واكد الظالمي أن علاوي “كان وما يزال وسيبقى داعماً اساسياً ومسانداً لوحدة فلسطين حكومةً وشعباً ولسلطتها الشرعية المتمثلة بالرئيس محمود عباس وهو حريص اشد الحرص على تحقيق الاجماع الوطني الفلسطيني ويدرك جيدا حجم الضغوط التي تخضع لها بعض القوى لمصالح وغايات ضيقة سببت الأذى لشعبنا الفلسطيني” .

ودعا “البردويل” الى “ان يتحرر من التبعية لغير فلسطين وشعبها ومصلحتها الوطنية وان لا تكون مواقفه او تصريحاته مجرد املاءات لارضاء هذا الطرف او ذاك ضمن مصالح اقليمية لا ناقة فيها لشعبنا الفلسطيني ولا جمل”، مطالبا اياه بأن يتذكر “شهداء فلسطين الجريحة والتضحيات التي يقدمها اهلنا الكرام “.

وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، قد صرح في رد على علاوي بشأن وجود منصات صواريخ في غزة ان علاوي”صمت دهرا، ونطق عهرا حينما قام بدور كومبارس فاشل يردد ما أملاه عليه مخرج صهيوني حول (صواريخ حماس) الموجهة إلي المنطقة الخليجية”.

وتساءل البردويل “ماذا أصاب أزلام العرب؟ أم إن الخبث كان راكدا فحركته رياح الفتنة رحمة من الله بنا (ليميز الله الخبيث من الطيب؟)”، مضيفا “نحن لا نوجه سلاحنا إلى صدرنا يا علاوي”.

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