2019/05/17 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصادية أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، الجمعة، تسويق قرابة المليون طن من محصول الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية يوم 17 أيار الحالي.وقال العاني في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “حصيلة تسويق محصول الحنطة للفترة من (15 نيسان 2019)، لغاية (17 أيار 2019)، بلغت 963155 طناً”.وأضاف أن “تلك […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تعلن تسويق نحو مليون طن من الحنطة المحلية في 9 محافظات) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تعلن تسويق نحو مليون طن من الحنطة المحلية في 9 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).