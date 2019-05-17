خطيبة خاشقجي تتحدث عن القتلة امام الكونغرس الامريكي

2019/05/17 | 18:44

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(المستقلة)..تحدثت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي المقتول، جمال خاشقجي للمرة الأولى أمام لجنة تابعة للكونغرس الأميركي عن قتلة خطيبها الصحفي السعودي.

وطالبت التركية، خديجة جنكيز، في جلسة بالكونغرس، أمس الخميس، بضرورة إجراء تحقيق شفاف وكامل حول مقتل خاشقجي، وتقديم المسؤولين عن قتله أمام العدالة.

وقالت جنكيز، أمام لجنة فرعية تابعة للشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، في تصريحات نقلتها وكالة “أسوشيتد برس” الأميركية: المثل العليا للولايات المتحدة الأميركية معرضة للخطر، لا يمكن لأحد أن يفهم لماذا تظل أميركا والعالم كله صامتا، ولم يفعل أي شيء حيال مقتل خاشقجي.

وتابعت خطيبة خاشقجي: أشعر كأني في كابوس مخيف، وبحاجة لأن استيقظ منه، فنحن لا زلنا لا نعرف لماذا قتل ولا نعرف حتى مكان جثته.

ومضت “أتيت إلى واشنطن على أمل أن أحظى بمساعدة ورد فعل أقوى على مقتل خطيبي (خاشقجي)، كما أن الرئيس الأميركي (دونالد ترمب) دعاني إلى البيت الأبيض قبل أشهر، لكن لم أقبل تلك الدعوة لأني لست واثقا من رده”.

واستطردت: أعتقد أنه علينا أن نختار بين شيئين، إما المضي قدما كما لو كان لم يحدث شيئا، أو التصرف حيال هذا الأمر، وأن ننحي جانبا كل المصالح الدولية والسياسية، ونركز على القيم من أجل البناء لحياة أفضل.

ودعت جنكيز الولايات المتحدة لأن تستمر كما كانت “قلعة” لحماية حرية الفكر وحقوق الإنسان والعدالة.

وأتمت خطيبة الصحفي السعودي الراحل، خديجة خاشقجي “أعتقد أن الاختبار الحقيقي أمام الولايات المتحدة، وأعتقد أنها بحاجة لأن تجتازه، حتى تثبت نواياها أمام العالم كله”.

المصدر: سبوتنيك

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