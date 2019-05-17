شخصيات أكاديمية ودينية بالنجف تطالب بالحفاظ على مناطق المقابر الجماعية وحمايتها

2019/05/17 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت شخصيات أكاديمية ودينية بالنجف الحكومة الاتحادية الى الحفاظ على مناطق المقابر الجماعية وحمايتها، وتخصيص الارض لإنشاء نصب تذكاري ومتحف للشهداء من ضحايا تلك المقابر من ابناء المحافظة.جاء ذلك خلال الحفل الاستذكاري السنوي احتفاء باليوم الوطني للمقابر الجماعية والذي أقامته كليه الفقه – جامعة الكوفة وبالتعاون مع مركز العراق للاعلام والدراسات و بمشاركة مؤسسة […]

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