برلماني ايراني يدعو الى مفاوضات بين بلاده وأمريكا في العراق او قطر

2019/05/17 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني حشمت الله فلاحت بيشة، واشنطن إلى الجلوس مع طهران على طاولة مفاوضات لنزع فتيل التوتر المتصاعد بين البلدين.وقال فلاحت بيشة، في تغريده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة، انه "بالرغم من أن كبار المسؤولين في إيران وأمريكا لا يرغبون في شن الحرب، إلا أن هناك طرف ثالث (لم يسمه) يريد تدمير جزء كبير من العالم".

وأضاف "يجب أن يكون هناك طاولة مفاوضات عاجلة في العراق أو قطر يجتمع عليها مسؤولو كلا البلدين، وتكون المهمة الأساسية العاجلة لهذه الطاولة إدارة التوتر الحالي".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران في الأيام الأخيرة بعدما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخباراتية بشأن استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية.

وفي المقابل، قال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني محمد صالح جوكار، الجمعة، إنّ صواريخ بلاده، حتى قصيرة المدى، "قادرة بسهولة" على الوصول إلى السفن الحربية الأمريكية الراسية في الخليج وغيرها من مناطق الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية: "حتى صواريخنا قصيرة المدى يمكنها الوصول بسهولة للسفن الحربية الأمريكية في الخليج".

وأوضح: "الصواريخ الإيرانية التي يتراوح مداها بين ألفى كم و1250 كم قادرة على استهداف أية نقطة داخل المنطقة (الشرق الأوسط)".

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