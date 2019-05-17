تيك توك يجتاح العالم

2019/05/17 | 19:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا شك بأنك قد سمعت مؤخرا عن تطبيق يجتاح الهواتف الذكية حول العالم، ألا وهو تطبيق Tik Tok لإنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة وإضافة المؤثرات عليها.استطاع هذا التطبيق خلال الفترة الماضية تجاوز العديد من التطبيقات العالمية ليكون التطبيق الأول عالميا من حيث عدد مرات التحميل على نظام IOS والثالث على نظام أندرويد.

تم تحميل التطبيق أكثر من 30 مليون مرة على نظام IOS خلال الربع الأول من العام الحالي ليتجاوز تطبيق Youtube، بينما تم تحميله على نظام أندرويد حوالي 150 مليون مرة خلال نفس الفترة.

ومن أبرز الأمور التي لعلها تساعد بنجاح هذا التطبيق هو التالي:

- بساطة وخفة المحتوى

-سهولة الاستخدام

-المنافسة السهلة بين المستخدمين

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