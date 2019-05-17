صادرات ايران من السلع غير النفطية العام الماضي بلغت مايقارب 19 مليار دولار

2019/05/17 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبد الناصر همتي إن قيمة صادرات السلع غير النفطية بلغت في العام الماضي (الايراني ينتهي في 20 آذار/ مارس) 18.7 مليار دولار .وقال همتي بحسب وكالة انباء ” فارس ” في حسابه الشخصي على موقع اينستاغرام اليوم الجمعة، أن 60 بالمئة من عوائد صادرات السلع غير النفطية بالعملات الاجنبية […]

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