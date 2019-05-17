حزب العمال يعلن إسقاط مروحية تركية ومقتل طاقمها

2019/05/17 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ اعلن حزب العمال الكردستاني، اليوم الجمعة، عن اسقاط مروحية تركية بناحية باشان في جنوب تركيا معقل الحزب.وقال توفان زيهات المتحدث باسم القوات في تصريح صحفي ان “القوات نفذت عملية نوعية ضد معسكر ايدران العسكرية، مما ادت الى مقتل 5 جنود أتراك”.واضاف، ان “القوت استهدفت مروحيتين عسكريتين بمنطقة آيدر، مستهل الشهر […]

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