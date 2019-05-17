المثنى.. اعتقال ثلاثة متهمين بسرقة شيء لا تتوقعه!!

2019/05/17 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت مديرية مكافحة الإجرام في محافظة المثنى، اليوم الجمعة، عن اعتقال ثلاثة أشخاص قاموا بسرقة رأس بقرة من أحد الدور السكنية في قضاء الرميثة.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، انه "بعد أن وردت أخبار من احد المواطنين تفيد بأن أشخاصا قاموا بسرقة رأس من الأبقار من داره السكنية داخل القضاء وتم نقله بواسطة دراجة نارية نوع {ستوتة}، حيث تم إخفاءه في احد هياكل الدور السكنية لغرض بيعه لاحقا في علوة بيع المواشي".وأضاف البيان، "تم تشكيل فريق عمل لجمع المعلومات الكافية عن المتهمين وتحركاتهم والإماكن التي يرتادونها وتم وضع كمين لهم وإلقاء القبض عليهم وهم كل من المتهم الرئيسي {ع - ح - ع} و {ح - ط - ح} و{ن - م - ع}".وتابع، "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا واعترفوا بجريمة السرقة وصدقت أقوالهم قضائيا من قبل قاضي التحقيق المختص، وتم توقيفهم وفق أحكام المادة {443} من قانون العقوبات العراقي 111 لسنة 1969 المعدل".ولفت البيان إلى ان المتهمين "تمت احالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل".انتهى

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