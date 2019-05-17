الحكيم يشدد على ضرورة بقاء العراق بعيدا عن النزاعات في المنطقة

2019/05/17 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

اكد وزير الخارجية محمد علي الحكيم، أن العراق هو نقطة لقاء للجميع ويجب ان يبقى بعيداً عن أي نزاعات يمكن أن تعيق،

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