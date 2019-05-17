الأمم المتحدة ترسل بعثة طارئة الى سد الموصل

2019/05/17 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - نينوى

صدر تقرير مهم عن منظمة تابعة للأمم المتحدة بشأن سد الموصل بمحافظة نينوى.

وقال التقرير تابعته "العهد نيوز"، اليوم الجمعة، إن "مكتب الأمم

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