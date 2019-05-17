تعرف على مهمة السفير الأمريكي الجديد في العراق

2019/05/17 | 19:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس الشيوخ الامريكي على ترشيح الرئيس دونالد ترامب لماثيو تولر سفيرا للولايات المتحدة في بغداد.واعلن البيت الابيض في 7 تشرين الثاني 2018 ان الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح ماثيو تولر ليكون سفيرا في العراق بدلا عن دوغلاس سليمان الذي انتهت اعماله امس.

ماثيو تولر احد ابرز الدبلوماسيين الامريكيين المتخصصين في الشرق الاوسط، جاء اختياره تماشيا مع سياسة البيت الابيض الحالية في الشرق الاوسط المتعلقة بالعقوبات على ايران.

وشغل تولر سفير واشنطن في اليمن منذ العام 2014 وحتى الان، قبلها كان سفيرا في الكويت (2011-2014)، وقبلها رئيس البعثة الاميركية في القاهرة والكويت والدوحة، ومستشارا سياسيا في سفارة بلاده في القاهرة، ومسؤول الشؤون السياسية في سفارة بلاده في الاردن.

وكان تولر احد المنسقين بين الحكومة الاميركية والمعارضة العراقية في تسعينات القرن الماضي، يتكلم اللغة العربية بشكل جيد، كما عمل مستشارا سياسيا في سفارة بلاده في بغداد (2007 – 2008).

وتولر احد ابرز الدبلوماسيين الاميركيين انتقادا لأيران، وهو ملتزم بسياسات الرئيس دونالد ترامب حتى المثيرة للجدل، اختياره جاء بعد انتقادات داخل الدوائر الدبلوماسية الاميركية حول ضعف شخصية السفير المنتهية اعماله دوغلاس سليمان وانعكاسها على تراجع الدور الاميركي، واغلاق القنصلية في البصرة في ايلول 2018 ابرز الامثلة.

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