مسلحون يمنعون مراسل العراقية من تغطية احداث البشير مول

2019/05/17 | 19:28

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(المستقلة)..



قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ان مسلحين مجهولين منعوا مراسل و كادر قناة العراقية في النجف من تغطية التظاهرات واعمال حرق وتخريب اسواق البشير في النجف.

ونقلت الجمعية عن مراسل قناة العراقية ايمن احمد قوله، ان مسلحين مجهولين اشهروا السلاح بوجهه وعدد اخر من المواطنين الذين حاولوا توثيق الحدث وتصويره بهواتفهم الشخصية.

واوضح انه توجه وزميله المصور الى البشير مول بعد ورود انباء عن تجمع عدد من اتباع التيار الصدري امامه، إلا ان الاحتجاجات كانت تتصاعد بشكل دراماتيكي ما دعاه الى الانسحاب لمساحة ابعد من الخطر حفاظا على الكادر والمعدات، مبينا انه عاد لمنطقة الاحتجاج للتصوير بهاتفه الشخصي، وفوجئ بمجموعة مسلحة تشهر السلاح بوجهه ووجه عدد اخر من المواطنين الذين حاولوا تصوير الحدث.

وعدّت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ما حدث “انتهاك خطير وسابقة اخطر”، باعتبار ان كل الاحتجاجات السابقة في العراق منعت تغطيتها اطراف غير متظاهرة، وليس العكس.

وطالبت الجمعية القوات الامنية والحكومة المحلية في النجف بفتح تحقيق بالحادث وملاحقة الجماعة التي منعت التصوير.

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