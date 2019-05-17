مقتل 17 شرطيا افغانيا بغارة يعتقد أنها أميركية جنوبي البلاد

2019/05/17 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مسؤولون أفغان، الجمعة، عن مقتل 17 شرطيا بغارة جوية أميركية خلال معركة مع مسلحي حركة طالبان خارج مدينة “لشكر كاه” عاصمة إقليم هلمند الواقع جنوبي البلاد.ونقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية عن رئيس مجلس الإقليم عطا الله أفغان قوله إنه تم شن الغارة الجوية أمس أثناء قيام الشرطة الأفغانية بقتال طالبان بالقرب […]

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