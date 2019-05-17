التجارة تعلن تسويق نحو مليون طن من محصول الحنطة

2019/05/17 | 19:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، اليوم الجمعة، تسويق قرابة المليون طن من محصول الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية يوم 17 أيار الحالي.

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