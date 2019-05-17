سروة عبد الواحد توجه رسالة لرئيس الجمهورية بشأن شقيقها شاسوار

2019/05/17 | 19:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

طالبت السياسية الكردية، سروة عبد الواحد، اليوم الجمعة، رئيس الجمهورية برهم صالح، بالتدخل لإطلاق سراح شقيقها شاسوار.

وذكرت عبد الواحد، في تغريدة على حسابها الشخصي بموقع "توتير": "نطالب رئيس الجمهورية بإطلاق سراح شاسوار عبد الواحد".

وكانت قوات الاسايش الكردية، قد اعتقلت أمس الخميس (16 أيار 2019) زعيم حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد بعد صدور مذكرة قبض بحقه.

وقال مراسل (بغداد اليوم) إن، عبد الواحد توجه الى المحكمة في السليمانية للمثول أمام القضاء بعد صدور مذكرة قبض بحقه، وتم اعتقاله من قبل قوات الاسايش الكردية في المحافظة.

وكان عبد الواحد قد كتب في تغريدة على حسابه بتويتر تابعتها (بغداد اليوم): "سأتوجه اليوم الخميس إلى المحكمة في السليمانية للمثول أمام القضاء بشأن مذكرة القبض الصادرة ضدي، مثلما فعلنا دوماً دون تردد".

وتابع قائلاً: "نحن ندفع ثمن مواقفنا وإلا فإن الكثير من المجرمين الكبار يتجولون بحرية تامة...



ندرك أن التغيير الحقيقي يتطلب التضحية والإرادة وسننتصر في النهاية".

وأعلنت محكمة التحقيق العامة لأسايش السليمانية، الاربعاء (15 ايار 2019) عن صدور مذكرة قبض بحق رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبدالواحد.

وتشير مذكرة القبض التي صدرت 14 ايار الجاري، وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، إلى ان "القرار جاء وفقا لأحكام المادة 2 من قانون سوء استخدام وسائل الاتصال الحديثة."

بغداد اليوم _ بغداد

أعربت سوريا عن رفضها لأي أعمال من شأنها إعاقة حركة الملاحة في الخليج، فيما أكدت على أهمية احترام قواعد القانون الدولي بضمان حرية الملاحة للجميع، وتجنب أي إجراءات من شأنها المساس بها.

ونقلت وكالة الأنباء السورية، عن مصدر رسمي

بغداد اليوم _ بغداد

اتخذ النائب العام السعودي، سعود بن عبد الله المعجب، إجراءً هو الأول من نوعه بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ونقلت صحيفة الرياض، عن المعجب قوله، إن "زيارته لمديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة، أ

بغداد اليوم _ بغداد

أكد النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار علي العبودي، اليوم الجمعة، وجود "ملاحظات" حول بعض الوزراء قد تؤدي إلى سحب الثقة عنهم، لكن الظروف الحالية تمنع ذلك.

وقال العبودي، في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سروة عبد الواحد توجه رسالة لرئيس الجمهورية بشأن شقيقها شاسوار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سروة عبد الواحد توجه رسالة لرئيس الجمهورية بشأن شقيقها شاسوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).