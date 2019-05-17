إحتجاجات جديدة في الجزائر والشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود

2019/05/17 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استخدمت الشرطة الجزائرية الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من

الدخول إلى مقر البريد المركزي في العاصمة الجزائرية.lتوافد الجزائريون إلى ساحة البريد المركزي، في جمعة جديدة من

الاحتجاجات المطالبة برحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز

بوتفليقة ، وكانت الشرطة الجزائرية، فرضت طوقا أمنيا، للحيلولة دون

صعود المتظاهرين إلى مقر البريد المركزي، وأقامت حواجز بشرية، في

الجمعة الثالثة عشرة من الاحتجاجات.

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