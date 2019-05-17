بشار الجعفري : نحذر من إستخدام المواد الكيميائية السامة في إدلب

2019/05/17 | 19:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مندوب سوريا في مجلس الأمن، بشار الجعفري، أن "الدولة السورية هي

المعنية بحماية إدلب وسكانها السوريين من الإرهاب،" متسائلاً "متى

ستتوقف حكومات دول في مجلس الأمن وخارجه عن رعاية الإرهاب في سوريا؟"

وحذّر الجعفري من عزم المجموعات الإرهابية المسلحة "الإعداد لمسرحية

كبيرة لاتهام الحكومة السورية باستخدام المواد الكيميائية السامة في

إدلب."وفي كلمة له خلال جلسة طارئة في مجلس الأمن حول إدلب، عبّر الجعفري عن

تحفّظ بلاده إزاء "المقاربات المسيسة التي تتبعها بشكل ممنهج بعض

الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فبعض الدول التزمت الصمت إزاء جرائم

الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها التحالف الأميركي اللا شرعي

بالتواطؤ مع الميليشيات العميلة له."كما أوضح أن "إدلب هي محافظة سورية وبالتالي فإن الدولة السورية هي

المعنية بحماية إدلب وسكانها السوريين من الإرهاب.



وواجب مجلس الأمن

هو مساعدة الدولة السورية في هذا المضمار،" مشيراً إلى أن "مدينة إدلب

وبعض المناطق المجاورة لها تخضع لسيطرة تنظيم هيئة تحرير الشام

الإرهابي أي تنظيم جبهة النصرة المدرج على قائمة مجلس الأمن للتنظيمات

الإرهابية."مضيفاً أن تنظيم هيئة تحرير الشام "استغل عدم وفاء النظام التركي

بتعهداته بموجب اتفاق خفض التصعيد وتفاهمات أستانا وسوتشي لفرض سيطرته

على إدلب وخلق بؤرة إرهابية،" موضحاً أن "هنالك عمليات عسكرية لتحرير

المدنيين في إدلب من استخدام تنظيم القاعدة الإرهابي لهم كرهائن، كما

يضم تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي في صفوفه عشرات الآلاف من

المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين قامت دول بتجنيدهم واستقدامهم من

جميع أنحاء العالم، ويتخذ التنظيم مئات الآلاف من المدنيين دروعاً

بشرية ويرتكب بحقهم أبشع الجرائم الهمجية وينشر الموت والخراب

والدمار."وذكّر بأن "رعاة هذا التنظيم استحدثوا له ذراعا إجرامية إعلامية

اسموها الخوذ البيضاء تحظى برعايتهم وتفوز بجوائزهم الاستخبارية،

وجرائم هذا التنظيم الإرهابي امتدت لتطال المناطق المأهولة بالمدنيين

في البلدات والمدن المجاورة بالقذائف والصواريخ العشوائية التي أدت

الى استشهاد العشرات من المدنيين." ، وتسائل الجعفري "متى ستتوقف

حكومات دول في مجلس الأمن وخارجه عن رعاية الإرهاب في سوريا؟" موضحاً

أن "اتفاق خفض التصعيد في ادلب هو اتفاق مؤقت لا يمكن استدامته ويجب

أن يدرك الجميع أن الحفاظ عليه يستلزم التزاماً من النظام التركي

بإنهاء احتلاله لمساحات واسعة من المناطق السورية."وأوضح الجعفري أن "إنهاء معاناة السوريين في إدلب يتطلب الكف عن

النفاق والتسييس والتوقف عن الاستثمار بالإرهاب والتلاعب بمصائر

الشعوب وأرواحها، هل أنتم مستعدون لاستعادة مواطنيكم المنغمسين في

الأعمال الإرهابية في سوريا والكشف عن حكومات الدول التي جنّدتهم

ومولتهم وأفتت لهم باستباحة دماء السوريين؟"

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