2019/05/17 | 19:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطبخي مع الشيف عباس ( بيتزا لحم متبل ) الحلقة 12) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 3pBwLxo7Jf8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مطبخي مع الشيف عباس ( بيتزا لحم متبل ) الحلقة 12) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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