اتصالات هاتفية لسليماني بقادة ميليشيات عراقية طلباً للمساندة والحرب بالوكالة

2019/05/17 | 19:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرى قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، اتصالات مع شخصيات وقادة ميليشيات، حيث أبدت امتعاض طهران من مواقف بعض القوى والشخصيات، والتي وصفها بـ"المتخاذلة"، إزاء التهديدات الأميركية ضد إيران.

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