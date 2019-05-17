نائب رئيس البرلمان يدعو من النجف للإسراع بكشف المتورطين بقتل المتظاهرين  

2019/05/17 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الخميس، محافظ النجف لؤي الياسري الى الاسراع في كشف المتورطين بقتل المتظاهرين خلال الاحداث التي شهدتها المحافظة مؤخرا.وذكر بيان لمكتب الكعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “الكعبي تشرف برفقة وفد نيابي من كتلة سائرون ، مرقد امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب ” عليه […]

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