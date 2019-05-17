واشنطن بوست: ثلاث دول فقط تدعم الحرب ضد إيران

2019/05/17 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أفادت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، الجمعة، بأن التحالف السعودي الإماراتي الإسرائيلي هو من يقف وراء دعم خيار الحرب ضد إيران.وقالت الصحيفة في تقرير لها، إن احتمال العمل العسكري الأميركي ضدّ إيران لا يحظى سوى بالقليل من الدعم الدولي، فقد رفضه حلفاء الولايات المتحدة هذه المرة علانية، فيما دعت القوى الكبرى، مثل روسيا والاتحاد […]

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