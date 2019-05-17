الشيخ مزاحم الحويت :المتضاهرون أمام مجلس نينوى مدعومين من قيادات سياسية متهمة بسقوط المدينة

2019/05/17 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المتظاهرين اليوم امام مجلس محافظة نينوى في مدينة الموصل والمطالبين بحل مجلس المحافظة جلبتهم قيادات السياسية متهمة بالتورط في سقوط الموصل وكانوا من المساهمين بتسليم المدينة إلى تنظيم داعش في عام 2014 واليوم محافظ نينوى الجديد السيد منصور المرعيد التي تم اختياره من قبل الكتل السياسية النزيهة ومن ضمنها كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس […]

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