نائب عن ديالى يطالب بتدخل عسكري للقضاء على فلول داعش الارهابي في ريف خانقين

2019/05/17 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي بإنهاء الخروقات الأمنية في ريف خانقين شمال شرق بعقوبة.وقال التميمي في بيان اليوم ان ريف خانقين شمال شرق بعقوبة شهد أحداثا وخروقات أمنية في الايام الماضية بسبب نشاط خلايا داعش الإرهابية التي أستهدفت المدنيين وعناصر القوات الامنية والحشد الشعبي ..وأضاف ان مايحدث في ريف خانقين يتطلب […]

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