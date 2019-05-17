مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن إدلب ويدعو لخفض التصعيد

2019/05/17 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، مارك لوكوك، إن العمليات العسكرية في إدلب "تسببت بتشريد 120 ألف شخص، والوكالات الإنسانية تعجز عن تقديم المساعدة للمشردين."وفي كلمة له خلال جلسة طارئة لمجلس الأمن حول الوضع في إدلب، زعم لوكوك أن "ما حدث في الغوطة الشرقية سابقا يتكرر الآن في إدلب،" مضيفاً أن هناك "سقوط عدد كبير من المدنيين، و80 ألف نازح لم يجدوا مكانا آمنا من القصف."كما قال إن "18 منشآة صحية وطبية تعرضت للاعتداء في شمال سوريا، والعديد من المرافق تعرضت للقصف مرتين." انتهى.ص.هـ.ح.

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