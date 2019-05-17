وفد نيابي يزور النجف لبحث الأحداث الأخيرة

2019/05/17 | 20:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / خطوة برسزار وفد من مجلس النواب، اليوم الجمعة، محافظة النجف لبحث الأحداث الأخيرة التي جرت ليلة أمس.وذكر بيان لمكتب نائب رئيس المجلس حسن الكعبي تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الكعبي وصل الى النجف برفقة وفد نيابي من كتلة سائرون، وزار مرقد امير المؤمنين الامام علي بن ابي طالب ” حيث ادى مراسيم الزيارة والصلاة في المرقد الطاهر”.وأضاف البيان أن “الكعبي برفقة الوفد النيابي الذي ضم علاء الربيعي وجواد حمدان وماجد الوائلي وعباس عليوي وسلام الشمري زار مبنى محافظة النجف الأشرف، والتقى محافظها السيد لؤي الياسري في مبنى المحافظة”.وتابع البيان “جرى خلال الزيارة بحث الأحداث الأخيرة التي جرت في المحافظة والإجراءات التحقيقية للجنة المكلفة في حادثة استشهاد المدنيين العزل”، مشددا على “ضرورة التحرك العاجل بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة للاسراع في كشف الجناة المتورطين في إطلاق الرصاص الحي و قتل المتظاهرين السلميين المطالبين بالإصلاح وكشف الفاسدين”.

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