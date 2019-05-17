البرلمان يستأنف جلساته غداً.. وهذا جدول الأعمال

2019/05/17 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يستأنف مجلس النواب، غداً السبت، جلساته الاعتيادية.

ويتضمن جدول اعمال الجلسة طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص الإعتداءات الامريكية على القوات الأمنية، ومناقشة إلغاء دمج وزارة البيئة بوزارة الصحة".كما يتضمن طرح موضوع عام للمناقشة بخصوص مفردات البطاقة التموينية والوضع البيئي في محافظة البصرة.ويشمل أيضاً تقرير اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة دار الأناث المشردات في الاعظمية وتقرير عن واقع المنظومة الكهربائية".ومن المقرر ان تبدأ جلسة البرلمان في الساعة الواحدة ظهراً.انتهى

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