بالتفاصيل.. قائد شرطة النجف يرد على تصريحات المسؤولين

2019/05/17 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - النجف

نفى قائد شرطة النجف اللواء علاء غريب، وجود أي تقصير من الأجهزة الأمنية في التعامل مع الأحداث الأخيرة التي شهدها المحافظة وراح

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