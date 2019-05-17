ما حقيقة وفاة زوجة السيد السيستاني؟

2019/05/17 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..نفت لجنة الصحة في مجلس محافظة النجف الاشرف، الجمعة، الانباء التي تحدثت عن وفاة زوجة المرجع الديني السيد علي السيستاني.وقال رئيس اللجنة علي الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “لا صحة للانباء التي تحدثت عن وفاة عقيلة المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني”.وأضاف الشمري، أن “تناقل تلك الأنباء عارية عن الصحة يراد منها […]

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