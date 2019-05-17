صحة النجف تنفي وفاة زوجة السيستاني

2019/05/17 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ النجف نفت دائرة صحة محافظة النجف، اليوم الجمعة، الانباء التي تحدثت عن وفاة زوجة المرجع الديني علي السيستاني.وقال مدير صحة النجف، رضوان الكندي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “خبر وفاة زوجة المرجع علي السيستاني، عارٍ عن الصحة”.وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، قد تناقلت في وقت سابق من اليوم الجمعة، […]

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