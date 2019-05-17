اربيل يستعيد نغمة الفوز من بوابة فريق الحسين

2019/05/17 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استعاد فريق اربيل نغمة الفوز من جديد، بتغلبه على فريق الحسين بهدفين دون رد في اللقاء الذي احتضنه ملعب فرانسوا حريري في إطار مباريات الاسبوع الثامن من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز.وسجل اللاعب محمد جفال، ثنائية اربيل بعدما جح في ترجمة ركلتي جزاء في الدقيقيتن 28 و61، ليهدي فريقه العلامة الكاملة بعد سلسلة […]

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