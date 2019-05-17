2019/05/17 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استضاف النائب هشام السهيل كلا من رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم والسيد جعفر محمد باقر الصدر .وذكر بيان للمكتب الاعلامي للنائب هشام السهيل رئيس لجنة النزاهة البرلمانية ان السهيل التقى الرئيس صالح والسيد الحكيم والسيد الصدر في مضيف بني تميم.واكد رئيس الجمهورية اهمية الحفاظ على المال العام والتشديد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مضيف بني تميم يحتضن برهم صالح وعمار الحكيم وجعفر الصدر) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مضيف بني تميم يحتضن برهم صالح وعمار الحكيم وجعفر الصدر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).