مجلس الوزراء يصدر توجيها الى مجالس المحافظات

2019/05/17 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وجه مجلس الوزراء الخميس، مجالس المحافظات بعدم التدخل في عمل اللجان الفرعية والمراكز الامتحانية كونها من اختصاص وزارة التربية.وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة تلقته /SNG/، ان “مجلس الوزراء اكد ان الامتحانات العامة والمدرسية هي من مهام الوزارة وليس من صلاحية الحكومات المحلية التدخل بها”.واضاف البيان، ان “هذا القرار يأتي ...

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