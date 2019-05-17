صحة النجف تنفي وفاة زوجة المرجع الاعلى السيد السيستاني

2019/05/17 | 21:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت دائرة صحة النجف الاشرف اليوم الجمعة، وفاة زوجة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني.

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