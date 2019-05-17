لهذا السبب.. مكتب الصدر يعزل إمام جمعة

2019/05/17 | 21:17

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بغداد اليوم _ النجف

قرر مكتب المرجع الديني محمد محمد صادق الصدر، اليوم الجمعة، عزل إمام جمعة الدواية في الناصرية حسين الغالبي لـ"تجاوزه" على المكتب، وتشكيكه بـصالح محمد العراقي "ثقة" زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

بغداد اليوم _ بغداد

ظهرت صورة للسفينة الحربية العراقية العملاقة "أجنادين"، المتواجدة في مصر وبالتحديد في الإسكندرية، منذ عام 1986، بعد أن قام رئيس النظام السابق، صدام حسين، بشرائها من إيطاليا.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في م

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وسائل إعلام، اليوم الجمعة، بمقتل فتاة أميركية حامل وسرقة جنينها حيا من قبل 3 أشخاص مجهولين.

ونقل موقع "RT" الروسي عن مصادر أميركية قولها إن "شابة حامل قتلت من قبل ثلاثة أشخاص مجهولين، ثم قاموا بعملية سط

بغداد اليوم _ ديالى

أفاد مصدر محلي بمحافظة ديالى، اليوم الجمعة، قيام مجهولين بإتلاف 360 دونم من محصول الحنطة، في أطراف قضاء خانقين، بعد اضرام النار فيها.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "مجهولين يستقلون دراجات نارية قاموا بإ

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