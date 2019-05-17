وفد برلماني يصل النجف الأشرف للاطلاع التطورات الأخيرة بالمحافظة

2019/05/17 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- والتقى المحافظ لؤي الياسري وقائد الشرطة وعضو مجلس النواب ماجد الوائلي للوقوف على أحداث حرق مركز البشير للتسوق بالمحافظة.وكانت تظاهرات لأنصار التيار الصدري خرجت ضد المفصولين بالتيار بعد إصدار السيد مقتدى الصدر قائمة بأسمائهم.ويضم الوفد أعضاء لجنة حقوق الانسان النيابية لتشكيل غرفة تقصي الحقائق.

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