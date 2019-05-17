بالوثيقة.. عزل إمام جمعة في الناصرية لتشكيكه بـ”ثقة الصدر”

2019/05/17 | 21:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..قرر مكتب السيد الشهيد الصدر في محافظة النجف الاشرف، الجمعة، عزل أحد ائمة الجمعة في محافظة ذي قار، عازيا ذلك إلى تشكيكه بـ”الحاج محمد صالح العراقي” الذي وصفه بأنه “ثقة” زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر.

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