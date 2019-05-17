رئيس الجمهورية يلغي ضريبة دخول العرب الى السليمانية

2019/05/17 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الغى رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح ضريبة دخول العرب الى السليمانية وقدرها 10 الاف دينار.

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