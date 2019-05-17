جوارديولا يعلق على أزمة اللعب المالي النظيف

2019/05/17 | 21:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..علّق مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، على الأزمة التي يعاني منها النادي الإنجليزي في الوقت الحالي بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي غدًا أمام واتفورد ونشرته شبكة “بي بي سي” العالمية: “أثق في الناس المتواجدين في النادي، وهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم”.وأضاف، “لقد […]

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