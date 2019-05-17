التجارة تقيم مهرجان التسوق الدولي على معرض بغداد بمشاركة محلية ودولية

2019/05/17 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تفتتح وزارة التجارة، غداً السبت، مهرجان التسوق الدولي العائلي بمشاركة دول هي سوريا ومصر والهند والامارات والسنغال و40 شركة محلية ودولية وتقيمه الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية على أرض معرض بغداد الدولي.

ونقل بيان لوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن مدير عام شركة المعارض العراقية هاشم محمد السوداني قوله ان "الشركة ستفتتح غدا السبت في الثامنة مساء فعاليات مهرجان التسوق الدولي الذي يقام لاول مرة خلال شهر رمضان الفضيل وبمشاركة محلية وعربية ودولية وتقيمه بالتنسيق مع شركة المروج العربية".وأوضح بيان وزارة التجارة ان "المعرض يقام لفترة 18 يوماً ويعمل بوجبتين صباحية ومسائية ويضم منتجات غذائية ومنزلية ومعدات مختلفة اخذت لنظر الاعتبار حاجة العائلة العراقية خلال الشهر الفضيل وايام عيد الفطر المبارك.واشار الى ان "فعاليات مختلفة ستقام خلال المهرجان فضلا عن مسابقات ومفاجأت طيلة ايام التسوق في حين ستكون ساحات المعرض الخضراء والنافورات الموسيقية بأنتظار العوائل البغدادية لتقضي أجمل الاوقات الرمضانية في ظل الامن والاستقرار الذي تشهده العاصمة بغداد".ودعا السوداني المواطنين والعوائل الى "زيارة المعرض والاطلاع على مايعرض من منتجات مختلفة ستلبي حاجاتهم فضلا عن الاسعار التنافسية التي تباع بها هذه المواد".انتهى

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