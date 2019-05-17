التعليم تعلن توفر 30 منحة دراسية في مصر

2019/05/17 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن توفر ٣٠ منحة دراسية للماجستير والدكتوراه، مقدمة للطلبة العراقيين للدراسة في جمهورية مصر العربية مجاناً.

وذكر بيان للوزارة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان المنح "في الاختصاصات {طب، صيدلة، أسنان، تمريض، هندسة، إدارة واقتصاد، زراعة}".وأضاف، ان "التقديم يتم من خلال موقع دائرة البعثات العراقية عبر الرابط الاتي {https://scrdgate.scrdiraq.gov.iq} ويمكن تحيمل استمارة التقديم عبر الرابط الاتي، {https://t.me/Qalsuhel/470}".انتهى

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