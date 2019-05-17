تيلغرام يدعو مستخدميه لاقناع من يستعمل الواتساب بحذفه لهذا السبب

2019/05/17 | 21:23

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العهد نيوز - متابعة

اكد مؤسس تطبيق التيلغرام بافل دوروف، بان تطبيقه لم يتعرض لخرق امني او تتعرض بياناته للاختراق كما يحدث لتطبيق الواتساب في هذه

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