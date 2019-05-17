التجارة: تسويق قرابة المليون طن من الحنطة في تسع محافظات

2019/05/17 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، تسويق قرابة المليون طن من محصول الحنطة المحلية في تسع محافظات لغاية يوم 17 أيار الحالي.

وقال العاني

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