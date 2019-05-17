مجلس الوزراء يوجه مجالس المحافظات بعدم التدخل في عمل اللجان الفرعية والمراكز الامتحانية

2019/05/17 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه مجلس الوزراء الخميس، مجالس المحافظات بعدم التدخل في عمل اللجان الفرعية والمراكز الامتحانية كونها من اختصاص وزارة التربية.

وأفاد بيان لمديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اليوم، (17 ايار 2019)، ان "مجلس الوزراء اكد ان الامتحانات العامة والمدرسية هي من مهام الوزارة وليس من صلاحية الحكومات المحلية التدخل بها".

واضاف البيان، ان "هذا القرار يأتي استجابة لما عرضه وزير التربية قصي السهيل بشكل طارئ في جلسة مجلس الوزراء السابقة، والتي اكد فيها وجود حالات تدخل مباشر من قبل بعض مجالس المحافظات في عمل اللجان الفرعية والمراكز الامتحانية التابعة للمديريات العامة للتربية، الامر الذي يؤدي الى حدوث خلل وارباك لدى القائمين على العملية الامتحانية".

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