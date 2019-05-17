داعش الارهابي يعلن مسؤوليته عن اضرام النيران في مزارع بعدد من القرى في قضاء خانقين

2019/05/17 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن تنظيم داعش يوم الجمعة مسؤوليته عن اضرام النيران في مزارع بعدد من القرى في قضاء خانقين .

وتناقلت مواقع متشددة موالية للتنظيم اليوم صورا تظهر اقدام التنظيم على حرق المزارع لمن اسمتهم "المرتدين في خانقين".

وكان عضو مجلس النواب عن كتلة التغيير غالب محمد علي قد انتقد في وقت سابق من اليوم ضعف اداء الشرطة الاتحادية في محافظة ديالى مما ادى الى ابادة عشرين قرية كوردية على ايدي عناصر داعش في قضاء خانقين المتنازع عليه بين اربيل وبغداد، مطالبا بفتح تحقيق حول الاحداث هنالك .

وكان تنظيم داعش عمل وبشكل منظم على شن هجمات على القرى الكوردية في خانقين مما اسفر عن مقتل واصابة العديد من المدنيين وقد اضرم مؤخرا النيران في أطراف قرى "مبارك" و "يوسف بيك" التابعة للقضاء.

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